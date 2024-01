La Virtus Cermenate corsara a Cabiate

La Virtus Cermenate sconfigge a Cabiate la Italtex con un perentorio 3 a 0 e naugura il nuovo anno con una vittoria da tre punti contro le giovani cabiatesi

Subito avanti di un break nel primo set la Virtus (2-4, 4-6, 7-9). Cabiate impatta sull’11-11, ma sono nuovamente le virtussine ad allungare (12-15, 15-20, 16-23), andando a vincere il parziale 16-25.

Buon avvio di secondo set per la formazione di coach Rutigliano (1-4, 5-8, 7-11). Cabiate non riesce a ricucire (8-14, 8-16, 16-22) lasciano a Cermenate anche il secondo parziale (22-25). Il terzo set è equilibrato fino al 14-14, quando sono le virtussine ad ingranare la quinta: 14-18, 17-22 fino al definitivo 17-25 che vale il 0-3 dell’incontro.

«L’unico errore che potevamo fare oggi era sottovalutare la partita e fortunatamente non l’abbiamo fatto - ha rimarcato coach Rutigliano - Avrei preferito un po' più di ”cattiveria” ma con il ritmo imposto da Cabiate abbiamo gestito abbastanza bene le situazioni più complicate. Le ragazze sono state brave a non perdere energie preziose che serviranno in settimana per la partita contro Valmadrera. Testa all’obiettivo, non vedo l’ora di sabato!».