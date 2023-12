La Virtus Cermenate in scioltezza

La Virtus Cermenate vince senza particolari problemi contro le giovani del Volley Academy Valtellina & Valchiavenna: un 3 a 0 senza particolari patemi

Primo set tutto della formazione di casa che parte avanti (5-2, 10-4), incrementa il vantaggio (14-6, 21-7) e chiude 25-7 il parziale. Anche nel secondo set sono le comasche a mantenere sempre la testa: 8-4, 13-8, 18-8, fino al definitivo 25-11.

Non cambia il canovaccio nemmeno nel terzo set: 3-0, 12-7, 16-9, 19-11 con le cermenatesi che chiudono 25-14 il parziale e l’incontro 3-0.

“Finalmente un partita gestita bene dall’inizio alla fine, senza “quasi” nessuna sbavatura - ha commentato coach Rutigliano - Le ragazze sono state brave a mantenere il ritmo su una gara lenta. L’insidia era proprio quella, di adeguarsi all’avversario. Contentissimo dell’esordio con punto in attacco di Rusconi, ma davvero brave tutte per non aver mai perso la concentrazione. Ora però bisogna preparare la prossima gara, che sarà davvero un’incognita”.