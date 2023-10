La Virtus Cermenate supera il Volley Mariano

Vttoria per 3-0 di Cermenate nella sfida casalinga della seconda giornata di Serie C di Volley contro la Union Volley Mariano

Netta vittoria di Cermenate

Avvio forte di Cermenate nel primo set che prende in mano subito le rediini del gioco (4-0, 7-2, 11-2). Mariano non reagisce (14-3, 20-7), e per le virtussine è semplice chiudere il parziale con un netto 25-9. Secondo set più equilibrato con la formazione di coach Rutigliano che parte avanti (4-1). Union Volley si mantiene a contatto (7-3, 9-7, 15-13) senza però mai agganciare le padrone di casa che allungano (21-15, 23-17), vincendo il parziale 25-18. Partono avanti le ospiti nel terzo set (0-2, 3-6). Cermenate impatta sull’11-11, poi si gioca punto a punto fino al 16, quando sono le virtussine a conquistare un buon break (18-16, 21-17). Mariano non reagisce lasciando a Cermenate l’ultimo parziale (25-19) e l’incontro 3-0.

La soddisfazione del coach

Coach Rutigliano commenta così la partita:

”Ancora un gara lenta ma questa volta affrontata con la testa giusta. Primi due set con intensità e attenzione. Il calo del terzo set deve farci ragionare sulla capacità di mantenere alta la concentrazione e la cattiveria giusta per chiudere le gare senza dare possibilità di recupero alle avversarie. Ora si cambia pagina, nuovo capitolo contro Como, avversario difficile che va preparato con la massima attenzione. Brave tutte per stasera, non era facile visto il trascorso dello scorso anno”.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Como Volley sabato 21 ottobre 2023 alle 21 a Cermenate.

I numeri della gara