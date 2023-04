È la settimana della tanto attesa EuroCup1 Final in casa Briantea84 e la macchina organizzativa sta aumentando i giri del motore per prepararsi al grande evento.

L'EuroCup1 Final in casa Briantea84 si avvicina: "Un dispiego di forse impressionante"

È partito il conto alla rovescia per l’inizio della prestigiosa competizione internazionale che vedrà in campo 8 squadre da tutta Europa, su due campi - PalaMeda e Palazzetto Comunale di Lentate sul Seveso -, con 18 partite in programma dal 28 al 30 aprile, 96 atleti coinvolti, circa 50 persone di staff tecnico. Numeri impressionanti e non sono gli unici. Basti pensare al dispiego di forze che sarà impegnato intorno alla manifestazione sportiva per permettere la buona riuscita dell’evento.

Tra le oltre 150 persone attive in diversi servizi, una quota importante è rappresentata da volontari che hanno deciso di donare il loro tempo in favore della tre giorni europea. Un sostegno fondamentale, risorsa preziosa durante un torneo di questo calibro.

"Ci sentiamo di ringraziare fin da subito - esordisce la società brianzola - tutti coloro che hanno detto il loro “sì”, come l’Avis Meda, presente con i propri mezzi a supporto dei trasporti tra i campi di gioco, e i volontari dell’Aido Meda, senza dimenticare il supporto dell’Associazione Polo e dei Carabinieri in pensione. Un grazie di cuore ad Anteas di Seveso, entrata a far parte della squadra operativa da qualche anno, e al Giardino di Luca e Viola, sempre in prima linea quando la parola d’ordine è aiutare".

Una grandissima risposta è arrivata dai settori sportivi di Briantea84, tra atleti, allenatori, genitori, responsabili e dirigenti, che hanno offerto supporto all’evento europeo per vivere a 360 gradi la propria appartenenza all’associazione.

Un terzo dello staff a supporto dell’Eurocup 1 Final è rappresentato dagli studenti di tre classi (terze e quarte) del Centro di formazione professionale “Giuseppe Terragni” di Meda che, dopo aver svolto in classe lezioni teoriche sull’organizzazione di un evento sportivo, faranno un’esperienza tra scuola e lavoro mettendo a frutto le conoscenze acquisite.

"Impossibile non citare il grande dispiegamento di forze e risorse umane capitanato da Valeria Terraneo, responsabile dei trasporti dell’EuroCup1 ma, da molti anni ormai, cuore pulsante dello staff a supporto delle partite casalinghe della Serie A, tra spettacolari fuochi d’artificio e laboriose operazioni di ticketing. Un grande ringraziamento all’Oratorio Madonna di Fatima, della Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Meda - per aver concesso in uso il salone di via Madonna di Fatima per accogliere la “Lunch Room” dell’EuroCup1".

Anche sul fronte Media, i numeri non sono banali: saranno oltre 30 i fotografi che copriranno tutte le gare a calendario, permettendo all’EuroCup1 di ricevere ampia visibilità e documentazione fotografica di altissimo livello.