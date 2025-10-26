L’Acqua S.Bernardo Cantù cade al PalaLeonessa contro la capolista Brescia. La Germani è nettamente superiore e vince 104-94. Un passivo non così pesante, per gli uomini di Brienza, che però per lunghi tratti sono stati sotto anche di 20 punti. Il momento che ha deciso la partita è stato sicuramente il finale di secondo quarto, quando Brescia ha rifilato a Cantù un tremendo parziale di 18-2, con il punteggio del secondo quarto di 28-11. Nel primo e nel terzo quarto i brianzoli han perso solo di 2 punti in entrambe le occasioni, rispettivamente 29-27 e 28-26.

Nel finale l’ambiente in festa porta a un comprensibile calo di concentrazione per i padroni di casa e Cantù ne approfitta per ricucire, almeno parzialmente. Il top scorer della gara è un superlativo Della Valle, autore di 26 punti. Bilan si ferma a 22. Per Cantù in doppia cifra Ajayi (18), Ballo (14), Bowden (14), Sneed (12) e Bortolani (10). Prossima sfida per l’Acqua S.Bernardo contro la Vanoli Cremona, domenica 2 novembre.