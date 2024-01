Marila Asd: en plein di medaglie nelle prime gare stagionali di ginnastica ritmica

Esordio da favola per la Marila Asd che inizia col piede giusto la nuova stagione sportiva Silver e Gold 2024: en plein di medaglie nel primo weekend del circuito di gare regionali. La giovane società di ginnastica ritmica di Socco, frazione di Fino Mornasco, fondata solo nel 2021, è scesa in pedana sabato 27 e domenica 28 gennaio con le individualiste Silver LB a Legnano, la squadra Allieve Gold 1 a Bollate e quella di Serie C nel torneo di Inizio stagione a Desio.

I piazzamenti

Individualiste LB:

A3 LB1: Yuma Galli: 2° posto AA, 1^ al cerchio, 4^ al corpo libero; Stella Mercugliano: 2^ alle Clavette, 8^ alla palla; Carlotta Tagliabue: 4^ alle Clavette, 10^ al corpo libero.

2° posto AA, 1^ al cerchio, 4^ al corpo libero; 2^ alle Clavette, 8^ alla palla; 4^ alle Clavette, 10^ al corpo libero. LB1 A2: Beatrice Rini: 2° posto AA, 1^ alla palla, 2^ alle Clavette.

2° posto AA, 1^ alla palla, 2^ alle Clavette. LB1 A4: Greta Esposito: 1^ alla fune, 2^ alle Clavette.

1^ alla fune, 2^ alle Clavette. LB2 J2: Elisa Veneziano (esordiente nelle gare Fgi): 1° posto AA, 1^ alla palla, 3^ al al nastro.

(esordiente nelle gare Fgi): 1° posto AA, 1^ alla palla, 3^ al al nastro. LB1 J1: Gaia Schiera: 1^ alle Clavette, 1^ al nastro.

Squadra Allieve Gold 1:

Letizia Laffi, Giulia Carugati e Charlotte Penner, alla primissima esperienza Gold, si sono esibite con i loro nuovi esercizi ai tre cerchi, la coppia cerchio/palla e l’individuale alle Clavette, tutti preparati in un solo mese. Ottengono il 6° posto regionale, un buon risultato nonostante alcune imprecisioni dovute alla grande emozione suscitata da una pedana così importante. Grandi i margini di miglioramento, l'impegno e la dedizione dimostrati in previsione della seconda prova del 10 ed 11 febbraio.

Squadra di serie C:

Ottimo l'esordio di Nami Parise al cerchio nonostante sia appena sbarcata in casa Marila arrivando dal settore silver LC: ha dimostrato grande determinazione, presenza in pedana e voglia di migliorare. Martina Passaro ha compiuto un inedito esercizio alla palla, elegante e con un coefficiente di difficoltà molto elevato. Cecilia De Capitani, reduce da un importante infortunio, si è fatta notare con un nuovo particolare esercizio alle Clavette. Emilie Chignoli, per la prima volta in gara con il nastro, ha dimostrato una grande padronanza della pedana eseguendo un esercizio senza troppe sbavature, è valso un ottimo punteggio.

Il commento delle direttrici tecniche

"Siamo molto soddisfatte e , soprattutto, fiere del giovane settore Gold della nostra società - hanno commentato Marta Corbetta e Ilaria Chindamo - E' sicuramente soggetto a una crescita costante: le individualiste LB hanno svolto un ottimo lavoro grazie alle allenatrici Anna e Silvia e dobbiamo fare i complimenti alle tre allieve che hanno dimostrato grande impegno e determinazione in questo importante progetto e in previsione della seconda prova del 10 ed 11 febbraio. La squadra di Serie C ha effettuato una prima uscita stagionale che si può definire positiva in vista dell'inizio del campionato di Serie C del 24 e 25 febbraio. Ora siamo già pronte a tornare in palestra e lavorare insieme per centrare i prossimi obiettivi stagionali".

Un esordio stagionale, quello di Marila, che parte col "botto" e fa ben sperare il presidente Marvin Di Napoli per il prosieguo del nuovo anno sportivo in cui le ginnaste e lo staff tecnico si toglieranno certamente tante soddisfazioni.