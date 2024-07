Mercato: Meroni torna a Carugate in B, Gatti in A1 a Derthona

Il caldo estivo e le alte temperature non fermano il mercato del basket femminile che regala ritorni speciali per due cestiste lariane, entrambe dopo aver vestito la maglia del Giussano in A2.

Il mercato di pallacanestro firma un doppio ritorno

Doppio ritorno per la lunga di Binago, classe 1988, Valentina Gatti: torna a vestire la canotta della «Autosped Bcc» Derthona dopo l’ultima stagione molto positiva a Giussano e a calcare anche i parquet di serie A1. L’Autosped, infatti, per la prima volta è stata promossa nella massima serie dove Gatti, invece, nell’arco della sua carriera ha già giocato per molte stagioni e con diverse maglie: da Chieti a Cagliari, da Lucca a Torino, da Broni a Ragusa prima di trasferirsi in A2 all’Autosped per ben sei stagioni. Ora è pronta per questo duplice ritorno per aiutare con la sua esperienza Derthona nella sua prima avventura nella massima serie.

Nuova avventura per Meroni

A qualche chilometro di distanza da Gatti, sempre in provincia di Como, chi smania di tornare in campo è Laura Meroni cestista di Albavilla che, smaltito un lungo infortunio che l’ha costretta a saltare l’ultima stagione agonistica, ora è pronta per una nuova tappa della sua carriera cestistica. La 25enne brianzola ha firmato con il Basket Carugate, dove giocherà nella stagione 2024/25 in serie B: anche per lei si tratta di un ritorno visto che nel 2021 e 2022 aveva già vestito la canotta del Carugate, ma in A2. Poi, il passaggio a Giussano dove contribuì alla storica promozione in A2.

Ora però "Lalla" Meroni si è ristabilita e non vede l'ora di cominciare la nuova avventura a Carugate: "Sono davvero contenta per come è andata la riabilitazione dopo l’infortunio e dopo tanti mesi di stop ora ho una voglia matta di tornare a giocare e di farlo anche con la maglia di Carugate. Giocheremo il campionato di serie B e io mi farò trovare pronta per dare una mano alle mie compagne e per fare una grande stagione insieme. Non vedo l’ora".