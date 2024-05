Nicola Candeli approda al Pool Libertas Cantù

Il Pool Libertas Cantù conta un centrale in più: è Nicola Candeli, classe 1993.

Candelini è un centrale del Pool Libertas

Dopo tanti anni da avversario, Nicola Candeli nella stagione 2024/2025 giocherà al Pool Libertas Cantù.

È sì arrivato al volley a diciassette anni, ma cinque anni con l'Atlantide Pallavolo Brescia, più cuna parentesi in SuperLega con la maglia della Consar RCM Ravenna, fanno di lui uno dei centrali più esperti della categoria. Coach Alessandro Mattiroli commenta così la new entry: “Nicola è un centrale che mi ha colpito tantissimo quando l'ho visto giocare contro Cantù. In più, è un giocatore che ha esperienza della categoria, e quindi è un buon prospetto per il nostro progetto, visto che in quel ruolo necessitavamo di un innesto di esperienza, e lui ne ha molta in questa categoria. Sarà sicuramente un'ottima risorsa per noi”.

Le parole di Candeli

“Qualche anno fa c'era già stato qualche contatto con Cantù – confessa il centrale bresciano – ma poi non si era concretizzato. Cosa che è successa ora, dopo tanti anni da avversari, e questo mi ha permesso di conoscere questa realtà anche se indirettamente. Sono molto contento di venire: tanti amici hanno giocato qui, e mi hanno parlato molto bene della società, e questo è uno dei motivi per cui ho accettato la proposta abbastanza velocemente, oltre che la vicinanza a casa. Il progetto è quello di fare una squadra che si possa togliere qualche soddisfazione, anche se sappiamo che il livello delle prime della classe è molto alto, e ce ne sono tante altre che sulla carta partono più avanti di noi. Secondo me, però, potremo toglierci qualche soddisfazione, anche se ora è presto: man mano che cominceremo e ci conosceremo dovremo dare una forma al nostro gioco, ma sono sicuro che ci divertiremo. A livello personale vorrei cercare di fare bene, e in ogni caso di fare meglio dell'anno scorso, e cercare di migliorare quel qualcosa che nella passata stagione non è andato benissimo. Ma la cosa più importante per me è che la squadra giochi bene e che vinca. Sarà importante cercare di avere un buon livello di allenamento, perché quello aiuta a trovare un buon ritmo di gioco, e di conseguenza la domenica giocheremo bene. E' vero che ci sono tante squadre che puntano a salire, ma ogni anno c'è quella che sulla carta sembrava un po' più indietro delle altre e che invece sorprende tutti: noi dobbiamo puntare ad essere quella. Il gruppo è buono, e c'è il potenziale per fare bene”.

Scheda tecnica

Nicola Candeli, nato il 14 luglio 1993, è un centrale originario di Desenzano del Garda (Bs).

Carriera: 2010-2015: Pallavolo Villanuova (Giov./C/B2); 2015-2018: Volley Montichiari (B2/B); 2018-2021: Atlantide Pallavolo Brescia (A2); 2021-2022: Consar RCM Ravenna (A1); 2022-2024: Atlantide Pallavolo Brescia (A2); 2024-…: Pool Libertas Cantù (A2). Palmares: DelMonte® Coppa Italia Serie A2 (2024); DelMonte® Supercoppa Serie A2 (2024).