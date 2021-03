Pallacanestro Cantù Acqua San Bernardo prova il colpo a Trieste nel posticipo

Pallacanestro Cantù ieri si è aperto il 21° turno con due successi casalinghi.

Pallacanestro Cantù il team di coach Piero Bucchi chiamato a rispondere alla vittoria di Varese contro Sassari

Posticipo importante e delicato per la Pallacanestro Cantù che questa sera gioca il suo 21° turno stagionale all’Allianz Dome ospite della Pallacanestro Trieste ore 20.45 per provare a bissare il successo dell’andata per 73-62 colto a Desio il 16 dicembre scorso. Gara non facile contro la squadra triestina in piena lotta per un posto playoff ma in palio oggi ci sono due punti pesanti per il team brianzolo soprattutto dopo il successo di Varese centrato ieri sera contro Sassari. Ora i varesini hanno raggiunto Cantù e Trento a quota 12. Intanto ieri il 21° turno è stato aperto da due anticipi che appunto hanno visto il successo casalingo di Varese contro Sassari e quello della Virtus Bologna a spese di Venezia. Oggi tutto il resto del cartellone.

Programma del 21° turno stagionale

Sabato 6 marzo ore 19 Varese-Sassari 89-74; ore 20 Virtus Bologna-Venezia 77-72; domenica 7 ore 12 Fortitudo Bologna-Brindisi; ore 17 Trento-Milano; ore 18 Cremona-Pesaro; ore 19 Treviso-Reggio Emilia; ore 20.45 Trieste-Cantù. Riposa Brescia.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 32; Virtus Bologna 28; Sassari, Brindisi 26; Venezia 24; Trieste, Pesaro, Brescia 18; Treviso 16; Reggio Emilia, Cremona, Fortitudo Bologna 14; Acqua San Bernardo Cantù, Dolomiti Trento, Varese 12.