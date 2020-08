Pallacanestro Cantù, è atterrato Jazz Johnson: per lui due settimane di quarantena.

È arrivato ieri sera, martedì 4 agosto 2020, all’Aeroporto di Milano-Malpensa, l’ultimo americano della Pallacanestro Cantù, la “combo guard” Jazz Johnson.

Partito nella giornata di ieri dalla sua città natale, Portland in Oregon, l’esterno americano è sbarcato in Italia intorno alle 19. Come per gli altri cinque statunitensi già in Brianza, anche Johnson dovrà osservare un periodo di quarantena di due settimane, prima di unirsi al resto del gruppo.

Nel frattempo iniziano oggi al Palasport Parini (Toto Caimi indisponibile per lavori) le prime sedute di allenamento, che chiaramente coinvolgeranno soltanto i giocatori italiani.