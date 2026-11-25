Cinque righe per chiudere una parentesi (sportivamente parlando) disastrosa e sperare di invertire la rotta: coach Vitucci non è più l’allenatore di Cantù

Fatale è stata la sconfitta di domenica contro Scafati, la nona di questo inizio di stagione che vede desolatamente Cantù inchiodata a 0 in classifica, ultima

“Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che, in data odierna (martedì, ndr), è stata presa la decisione di sollevare dall’incarico di capo allenatore della prima squadra Coach Francesco Vitucci – si legge nel comunicato – Il Club desidera ringraziare sentitamente Frank Vitucci per il percorso condiviso, durante il quale il tecnico si è distinto ogni giorno per dedizione, serietà, umanità e per la grande professionalità dimostrate. A lui vanno i migliori auguri per il futuro, personale e professionale, da parte di tutta la società”.