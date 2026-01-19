La Pallacanestro Cantù ha sollevato dall’incarico di capoallenatore della prima squadra Nicola Brienza. La notizia era nell’aria ormai da diverse ore, nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, è arrivata anche l’ufficialità tramite una nota del club.

Pallacanestro Cantù: esonerato coach Brienza

Il presidente Roberto Allievi ha detto: “A nome della società vorrei ringraziare sentitamente Nicola per la professionalità e la dedizione con cui ha svolto il proprio lavoro, portando il Club alla vittoria della Coppa Italia di Serie A2 e alla promozione in Serie A nella passata stagione”.

Fatale la nona sconfitta consecutiva arrivata ieri sera contro Brescia. “Al netto delle ottime prestazioni delle ultime settimane, anche il nostro record terribile incide sulla serenità nel giocare certi possessi e nel prendere certi tiri”, aveva detto l’ormai ex coach alla fine di un match che Cantù si era giocata fino alla fine. Il club ha deciso che l’unico modo per cambiare rotta è sostituire l’allenatore.