Pallacanestro Cantù: i numeri di maglia per la stagione 2024-25

La nuova stagione della Pallacanestro Cantù si avvicina a grandi falcate, nel frattempo i giocatori hanno scelto i numeri di maglia.

I numeri di maglia della Pallacanestro: il capitano tiene l'8, Piccoli "si inchina" a Marzorati

Nessuna novità per due dei tre confermati, con l’8 di capitan Filippo Baldi Rossi che rimane intoccabile, così come il 23 di Christian Burns. Riccardo Moraschini, invece, passa al suo storico numero 9, che era già occupato al momento della sua firma con Cantù. Un numero scelto in onore dello zio, anch'egli cestista, e che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. È legata a motivi di parentela anche la scelta di Fabio Valentini, che vestirà il 7: il numero dei componenti della sua famiglia. Il regista dell’Acqua S.Bernardo, Andrea De Nicolao, rimane fedele a quel 10 scelto già da bambino, quando sognava di emulare le gesta del padre che giocava proprio con quel numero.

Cambio obbligato per Matteo Piccoli, il cui tradizionale numero 14 a Cantù è ritirato in onore di Pierluigi Marzorati. L’esterno ha così scelto l’11, numero con cui giocava la madre. Una motivazione identica a quella dietro al 21 di Grant Basile e al 25 di Tyrus McGee. Chiudono il gruppo il 24 di Joonas Riismaa, che ha scelto di non allontanarsi troppo da quel 25 lasciato al compagno americano, e il 33 di Luca Possamai, che continuerà così a vestire un numero che gli ha sempre portato fortuna.