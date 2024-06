Pallacanestro Cantù: il secondo di Brienza sarà Carrea

L'Acqua S.Bernardo Cantù, dopo aver annunciato il ritorno a casa di coach Nicola Brienza, ha appena ufficializzato il secondo rinforzo nello staff tecnico, ovvero colui che vestirà il ruolo di primo assistente, Michele Carrea.

Le prime parole

“Sono stato subito lusingato dalla chiamata di Nicola e di una piazza storica come Cantù. Sento la responsabilità di entrare in uno staff di altissimo livello e di supportare un grande allenatore, per aiutarlo in tutti i modi possibili a svolgere il suo compito al meglio e in questo modo aiutare la società a raggiungere i suoi obiettivi – commenta Michele Carrea – Sono impaziente di mettermi al lavoro e carico per quello che, sono certo, sarà un bellissimo viaggio”.

Il commento di coach Brienza

“Sono molto felice che Michele entri a far parte del nostro staff tecnico, la sua è una figura che ne alzerà il valore in maniera importante. Parliamo d’altronde di un allenatore che conosce molto bene il nostro campionato e che è stato capoallenatore anche in Serie A – commenta coach Nicola Brienza – È una persona di grande valore umano e tecnico, insieme proveremo a fare il meglio possibile per preparare le partite e le sfide che questa stagione ci presenterà”.

La carriera

Nato a Milano il 20 maggio 1982, Michele Carrea inizia la sua carriera da allenatore nelle giovanili di Urania Milano, Junior Casale, Virtus Siena e infine Casalpusterlengo, con cui diventa Campione d’Italia U19. Dal 2015 al 2019 ricopre il ruolo di head coach alla Pallacanestro Biella in A2, vincendo il premio di miglior allenatore del campionato 2016-17. Si guadagna così la chiamata di Pistoia nella massima serie. Tuttavia, la squadra toscana è costretta a rinunciare alla Serie A nell’estate del 2020 e, al termine della stagione, Carrea sceglie di lasciare Pistoia per

Treviglio. Dopo l’esperienza con gli orobici, nella scorsa stagione sposa l’ambizioso progetto della Rucker San Vendemiano in Serie B. Con lui alla guida, i veneti sono stati protagonisti di un’ottima stagione, conclusasi solo di fronte alla futura vincitrice del tabellone playoff: la Del Fes Avellino.