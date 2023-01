Da oggi Giovanni Pini, centro classe '92 della Pallacanestro Cantù, è tornato a far parte del gruppo squadra dopo che la società lo aveva sospeso il 19 dicembre. Una vicenda che non è passata in sordina e che ha fatto storcere il naso a qualcuno, come la Giba, l'associazione dei Giocatori Italiani Basket Associati.

Pallacanestro Cantù, la Giba difende Pini: "Sospeso ingiustamente"

È di oggi, infatti, la comunicazione diramata dall'associazione che prende le parti del giocatore e difende la sua condotta.

"Per oltre un mese si è protratto nei confronti di Pini un ingiusto impedimento alla sua regolare professione. L’isolamento forzato a cui Pini, atleta di riconosciuta serietà e professionalità è stato costretto per un periodo prolungato e senza termine ha costituito un pesante danno tecnico sportivo, morale e di immagine per un ragazzo che si è sempre distinto in carriera per il suo irreprensibile comportamento. La GIBA, che nelle scorse settimane aveva rappresentato alla società l’illegittimità del provvedimento nei suoi confronti auspica che non si verifichino mai più simili situazioni, a tutela dei giocatori e della loro professione".

Un messaggio chiaro inviato alla stessa Pallacanestro Cantù, rea, secondo l'associazione, di aver causato al giocatore un danno tecnico sportivo, morale e d'immagine.