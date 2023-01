Dopo la sconfitta di ieri al PalaFitLine di Desio (non succedeva da più di un anno) contro Piacenza la Pallacanestro Cantù questa mattina ha diramato un comunicato ufficiale in cui si annuncia il reintegro di Giovanni Pini in squadra dopo la sospensione di dicembre.

Pallacanestro Cantù: Pini torna a disposizione della squadra dopo la sospensione

A dicembre era stato sospeso, il giorno dopo non aver giocato nemmeno un minuto nella vittoria contro la JuVi Cremona. Dietro un tale provvedimento da parte della società l'impressione che ci fosse poca sintonia tra coach Meo Sacchetti e Giovanni Pini. Una sintonia bloccata anche dalle voci di mercato che si susseguivano in quel periodo di stazione e che vedevano Pini accostato a diverse squadre, come Verona e Fortitudo.

Ora, però, sembra essere acqua passata perché il centro classe '92, che teoricamente dovrebbe rivestire il ruolo di sostituto naturale di Dario Hunt, tornerà a disposizione della squadra. Questa la nota ufficiale del club canturino: