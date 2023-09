Pallacanestro Cantù: oggi l'amichevole con Piacenza per oleare gli ingranaggi

Dopo la delusione del secondo posto nel gironcino A di Supercoppa Lnp, la Pallacanestro Cantù è già pronta per tornare in campo con l'obiettivo di prepararsi al meglio per il via del campionato (in programma il primo ottobre).

Oggi, martedì 19 settembre 2023, l'Acqua S.Bernardo Cantù calcherà il parquet del Campus Assigeco di Codogno contro Piacenza. La palla a due spiccherà il volo alle 17.30 in un'amichevole a ingresso gratuito.

Obiettivo: entrare in forma e conoscersi

Per l'Acqua S.Bernardo sarà l'occasione per continuare a perfezionare l'intesa sul parquet e mettere minuti nelle gambe contro una squadra di ottimo livello, a poco meno di due settimane dall'inizio del campionato. Piacenza, che essendo inserita nel Girone Rosso non sarà avversaria diretta in campionato di Cantù, nelle ultime due stagioni ha sempre centrato la qualificazione ai play-off e anche quest'anno promette di essere tra le formazioni candidate a lottare per le prime posizione della classifica, grazie ad un roster con tante conferme, a partire da Brady Skeens, uno dei migliori centri dell'ultima A2, che completa la coppia di americani dell'Assigeco insieme alla new entry Malcom Miller, giocatore che nel proprio palmares vanta anche un titolo NBA, vinto nel 2018-19 con i Toronto Raptors.