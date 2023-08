Pallacanestro Cantù: ora è tutto confermato, anche lo staff medico

Dopo aver completato il roster e confermato lo staff tecnico, ecco che l'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù continua il suo percorso verso l'inizio della prossima stagione confermando anche lo staff medico.

La responsabilità del settore continuerà a essere affidata al Dr. Federico Casamassima nella veste di Medico Sportivo. Il Dr. Fabrizio Orsenigo si occuperà, come di consueto, delle problematiche di medicina generale mentre il Dr. Marco Camagni offrirà il suo contributo come Medico Ortopedico del Club.

Il prossimo 17 agosto sono previste le visite mediche di rito e tutto lo staff è già pronto per consentire agli atleti di iniziare l’attività di preparazione il giorno successivo.

“Anche per questa stagione - commenta Federico Casamassima - posso contare sullo staff che mi accompagna ormai da anni. Nello specifico condividerò il lavoro per seguire l’attività sportiva quotidiana e gli infortuni con l’ortopedico Marco Camagni. Fabrizio Orsenigo invece, con la sua presenza regolare, metterà a disposizione di atleti e famigliari la sua esperienza di medico di famiglia, soprattutto per curare le problematiche di salute extra sportive”.