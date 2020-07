Questa mattina, all’Hotel Canturio, Pallacanestro Cantù ha presentato alla stampa la campagna abbonamenti 2020-’21 che, in attesa di certezze circa il numero di partite da disputarsi e le disposizioni relative all’accesso ai palasport, partirà con una prelazione dedicata ai vecchi abbonati: un package, acquistabile a 100 euro, che prevede – oltre a una serie di vantaggi – anche un posto assicurato all’interno del “PalaBancoDesio” per le partite casalinghe dell’Acqua S.Bernardo. Il pacchetto sarà accessibile solo ai primi 1000 tifosi in possesso di un abbonamento 2019-’20 (QUI I DETTAGLI).

Pallacanestro Cantù parla il neo presidente Allievi: “Ripartiamo dalla canturinità”

La prima conferenza stampa della nuova stagione è stata utile al club anche per presentare ufficialmente Roberto Allievi e Walter Sgnaolin, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Pallacanestro Cantù, con quest’ultimo che si aggiunge ai confermati Sergio Paparelli e Angelo Passeri. “Ripartiamo dalla semplicità che ci appartiene – ha commentato Allievi – e dalla “canturinità” che, non dimentichiamolo mai, è sempre un grande valore aggiunto. Io continuerò a lavorare per questo club con immutata passione, con l’obiettivo di dare un futuro sempre più roseo, perché non vi nascondo che qualche difficoltà ce l’abbiamo anche noi. Fortunato e onorato di poter contare sulla professionalità di tante figure notevoli all’interno del club. Ringrazio Davide Marson, il quale, nell’era post Gerasimenko, è stato sicuramente, insieme a Sergio Paparelli, l’anima trascinante della società. Un palazzo tutto nostro, infine, credo sia fondamentale per costruire un futuro importante. Bravo, quindi, Andrea Mauri ad aver condotto la barca sino a ora”. Un commosso Allievi ha poi lasciato la parola alle Istituzioni locali, presenti

nella persona di Giuseppe Molteni (Vicesindaco di Cantù) e dell’Assessore allo Sport, Antonella Colzani, i quali hanno fatto il loro incoraggiamento alla nuova Presidenza.

È stato, poi, il turno di Sgnaolin, che ha così commentato la sua nuova carica all’interno del club: “Il nostro progetto, che è partito con una base triennale, non può che beneficiare dalla figura e dall’esperienza di Allievi, un collante importante anche con gli sponsor, che aiuta certamente il progetto palazzetto a crescere. Vogliamo riportare Cantù dove merita». Parola anche a Paparelli, il quale si è particolarmente soffermato sulla collaborazione delle Istituzioni per la costruzione del nuovo palasport e sull’amico Marson: «Provo molta emozione se ripenso a quante ne abbiamo passate insieme io e Davide, il quale resterà ugualmente al nostro fianco, all’interno del CdA, questo è giusto sottolinearlo. Felice di avere in Allievi una sorta di capostipite”.

In chiusura, il commento di Andrea Mauri, amministratore delegato di Pallacanestro Cantù: “Se oggi siamo qui è grazie a Sergio e Davide, che non smetteremo mai di ringraziare. Quanto a Roberto, al quale rivolgo il mio più grande in bocca al lupo, mi preme ricordare quanto sia stato prezioso averlo al mio fianco negli scorsi anni, anche sotto altre gestioni; non si è mai tirato indietro dal darmi consigli e stimoli fondamentali. Tutto questo mi ha responsabilizzato molto, sia per non dare una insoddisfazione alla città di Cantù sia per non ferire i cuori dei nostri amati tifosi”.