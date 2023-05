Continuano e insistono sempre di più le voci di mercato che vedono David Logan, guardia attualmente in forza alla Givova Scafati, sempre più vicino all'approdo a Cantù.

Pallacanestro Cantù: per il mercato si punta su David Logan

Si è tenuta proprio oggi la conferenza stampa di presentazione dell'ultima giornata del girone Giallo della Pallacanestro Cantù che domenica incontrerà, in casa, l'Unieuro Forlì. E proprio in quest'occasione, in vista dell'apertura dell'ultima finestra di mercato, è stato chiesto a Sacchetti i prossimi movimenti sul mercato per provare a rafforzare una squadra che sembra aver perso un po' di smalto nelle ultime uscite.

Questa la sua risposta:

"Mercato? Io penso a giocare con i giocatori che ho. Al mercato ci penserà qualcun altro. Io gioco con i miei e ho bisogno che alcuni di loro giochino meglio di come stanno facendo".

Glissa, dunque, il coach sulle possibile entrate, ma le voci di corridoio dicono qualcosa di diverso e si fanno sempre più insistenti. Il nome che viene accostato a Cantù è quello di David Logan, guardia di 40 anni che in stagione ha giocato con la maglia della Givova Scafati facendo registrare la seconda miglior media realizzativa.

Foto Credit: Facebook Givova Scafati