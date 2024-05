Pallacanestro Cantù perde gara 3, la serie si allunga

L’ultimo quarto è fatale alla Pallacanestro Cantù, che dopo essere stata avanti fino a 5 minuti dalla fine esce sconfitta 73-66 dal PalaGesteco.

Cividale inizia con un break di 5-0, annullato immediatamente da Baldi Rossi. Nikolic regala all’Acqua S.Bernardo il primo vantaggio, ma i padroni di casa rimangono incollati. Nel finale Cividale sfrutta bene le occasioni a cronometro fermo per riportarsi al comando. Moraschini impatta sulla sirena il 16 pari. Burns segna i primi 5 punti del secondo quarto, Hickey vola in contropiede ed è massimo vantaggio a +7. Redivo e Campani riportano la Gesteco a contatto. Young e Nikolic rimettono due possessi tra le squadre, ma Maragon annulla il divario. Rota segna l’ultimo canestro e manda Cividale al riposo avanti 36-34.

Cividale continua a tirare con ottime percentuali e allunga, prima del blitz di Hickey, che con due triple impatta nuovamente. Grande equilibrio nei minuti centrali del quarto. Burns riporta avanti Cantù due volte, ma Marangon e Miani rispondono. Nikolic spezza l’equilibrio con una tripla allo scoccare dell’ultimo minuto, Miani segna ancora. A 10 minuti dal termine il punteggio è 54-55. Due triple di Young aprono l’ultimo quarto, sempre un superlativo Miani tiene Cividale in scia. Moraschini segna un’altra tripla e consegna due possessi pieni di vantaggio ai biancoblù. Rota e Dell’Agnello impattano di nuovo. Il parziale della Gesteco non si arresta e arriva +7 a meno di due dalla fine. Cantù si spegne e Cividale allunga la serie.

GESTECO CIVIDALE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 73 – 66 (16-16, 20-18, 18-21, 19-11)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 7, Berdini, Del Cadia N.E. , Nikolic 13, Tarallo N.E., Bucarelli, Hickey 15, Burns 10, Moraschini 6, Young 15, Cesana.

Gesteco Cividale: Marangon 13, Balladino N.E., Redivo 14, Miani 14, Mastellari 5, Rota 13, Campani 2, Pittioni N.E., Begni N.E., Berti, Isotta, Dell’Agnello 12.

Queste le dichiarazioni di coach Devis Cagnardi dopo la sconfitta dell’Acqua S.Bernardo Cantù a Cividale:

"Complimenti a Cividale. È stata una partita difficile, loro ci hanno aggredito difensivamente e ne faremo tesoro per gara 3. Abbiamo fatto un buon terzo quarto, dove siamo riusciti a mettere la testa avanti passandoci la palla e andando più vicino a canestro. La differenza l’hanno fatta le palle perse e le palle vaganti, che sono state sempre appannaggio dei nostri avversari, i troppi rimbalzi che hanno preso nei momenti chiave. In queste partite lasciare lì queste palle, diciamo sporche, fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo concesso dei secondi possessi, in cui se avessimo preso la palla e fossimo andati in attacco avremmo potuto gestire ancora il vantaggio. Negli ultimi 5 minuti i nostri avversari hanno difeso benissimo e noi ci siamo incaponiti con palleggi e tiri da 3 punti, un po’ per errori a passarci meno la palla e un po’ per stanchezza siamo andati in affanno dal punto di vista offensivo. Adesso resettiamo e ci prepariamo per questa gara 4".