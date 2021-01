Pallacanestro Cantù risolto il contratto con James Woodard

Pallacanestro Cantù ha risolto il contratto con l’atleta americano James Woodard.

Nella nota si legge:

“Il club canturino desidera ringraziare il giocatore per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata in questi mesi in biancoblù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.