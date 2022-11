Pallacanestro Cantù: Rogic e Berdini si allenano, Baldi Rossi ancora differenziato, mentre Stefanelli è tornato a correre

La Pallacanestro Cantù si gode, ma non troppo, la quarta vittoria consecutiva, arrivata domenica in casa contro un'ottima Agrigento, e nel frattempo recupera anche diversi giocatori da acciacchi e infortuni.

Pallacanestro Cantù: il bollettino sugli infortunati

Sorride coach Meo Sacchetti che recupera i due play maker della squadra Roko Rogic e Nicola Berdini, i quali hanno ripreso regolarmente ad allenarsi in gruppo, dopo le contusioni accusate durante la gara casalinga della settimana scorsa contro Agrigento.

Discorso un po' più complicato per Filippo Baldi Rossi che oggi, giovedì 17 novembre, continuerà il lavoro differenziato con palla e senza contatto, mentre domani verrà testato nella seduta di allenamento in gruppo, in modo da valutare un suo possibile utilizzo domenica 19 a Casale Monferrato.

Procede senza intoppi il lungo recupero di Francesco Stefanelli: la guardia canturina ha ripreso a correre a intensità moderata nei giorni scorsi, continuerà il lavoro differenziato agli ordini del preparatore atletico Luciano D’Ancicco, ma è improbabile che possa essere disponibile per la trasferta in terra piemontese. Se le tempistiche non dovessero accorciarsi, verrà testato con la squadra all’inizio della prossima settimana.

Non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia, invece, il giovane Guglielmo Borsani che ha ancora dolore all'articolazione. In queste ore proverà a correre, ma con ogni probabilità non giocherà a Casale.