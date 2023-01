Sono passati ormai alcuni giorni dalla vittoria della Pallacanestro Cantù sulla Vanoli Basket Cremona, ma la gioia dei tifosi e dei giocatori per aver battuto in casa i diretti inseguitori e allungato a sei lunghezze di distanza è ancora nell'aria. Lo testimoniano le parole di Roko Rogić, il re degli assist in casa Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù, il play classe ’92 di Zagabria.

Pallacanestro Cantù, Rogić sulla vittoria con Cremona: "Una battaglia, il palazzetto era fantastico"

L’esperto croato è il terzo giocatore più utilizzato da coach Meo Sacchetti in campionato con 27,4 minuti di media in 15 partite. Per il numero 32 biancoblù una media di 11,3 punti a partita con un invidiabile 84% ai liberi e 5,1 assist. Rogić è il terzo miglior giocatore del Girone Verde di serie A2 per assist totali (76). Tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, a oggi Rogić è andato in doppia cifra 14 volte su 21 gare disputate, firmando due “doppie-doppie”. Per lui, nel successo per 68-58 con la Vanoli Cremona, una prova da 13 punti con 12 di valutazione: