Pallacanestro Cantù: sabato in Villa Calvi la presentazione della squadra ai tifosi

Dopo la presentazione agli sponsor e alle autorità, tenutasi lo scorso giovedì, la Pallacanestro Cantù si prepara per la classica presentazione "in piazza" ai suoi tifosi. Quest'anno, però, la location non sarà quella, consueta, di piazza Garibaldi, bensì il Parco Martiri delle Foibe di Villa Calvi.

L'appuntamento, organizzato insieme al Comune di Cantù e a Tutti Insieme Cantù, è previsto per sabato 16 settembre alle 20.15. Giocatori e staff sfileranno sul palco di via Roma 8 per il primo abbraccio con il popolo biancoblu in città.

Nel frattempo ci si prepara per la seconda di Supercoppa

Nel frattempo la squadra continua l'avvicinamento al prossimo campionato di A2 sia in palestra, con il programma di allenamenti stabilito dallo staff tecnico guidato da coach Sacchetti, sia con gli impegni della Supercoppa LNP Old Wild West, che vedrà Cantù impegnata in trasferta a Torino martedì 12 settembre. In caso di vittoria, l'Acqua S.Bernardo avrà la certezza matematica di terminare il girone A al primo posto e quindi di accedere ai quarti di finali, previsti per martedì 19.