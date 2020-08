Pallacanestro Cantù spiraglio sulla parziale riapertura degli impianti sportivi

Uno spiraglio per rivedere i tifosi di basket negli impianti sportivi, così come si era augurato l’amministratore delegato della Pallacanestro Cantù, Andrea Mauri, dopo aver assistito alla gara contro Milano nel silenzio del Forum.

Di seguito il comunicato del club canturino.

“Pallacanestro Cantù comunica ai propri tifosi che, nel caso in cui la delibera della Regione Lombardia sulla parziale riapertura degli impianti sportivi arrivasse entro le ore 12:00 di lunedì mattina, la partita di Supercoppa italiana tra Acqua S.Bernardo e A|X Armani Exchange Milano di martedì 2 settembre, in programma alle ore 18:00, verrà posticipata alle ore 20:00. Pallacanestro Cantù vuole ringraziare in maniera particolare la Lega Basket e la società Olimpia Milano per la collaborazione dimostrata. Pallacanestro Cantù informa inoltre i propri tifosi di aver già predisposto i necessari protocolli per permettere loro di assistere alla gara in assoluta sicurezza”.