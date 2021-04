Pallacanestro lariana coach Stefano Pino Sacripanti ha vinto con Napoli la Coppa Italia di A2

Pallacanestro lariana Pasqua trionfale per uno degli allenatori brianzoli più amati.

Pasqua di festa per la pallacanestro lariana che celebra il grande successo di uno dei suoi allenatori di basket più apprezzati e amati: Stefano “Pino” Sacripanti. Già perché il Pino, indimenticato condottiero della Pallacanestro Cantù, nel giorno di Pasqua è sceso in campo ed è stato protagonista di una delle sue più belle imprese sportive, vincendo alla testa della Gevi Napoli Basket la Coppa Italia di serie A2 che si è giocata a Cervia. Nella finalissima di ieri, al termine di una bella partita, gli azzurri di Sacripanti hanno domato la APU Old Wild West Udine per 80-69 a coronamento di una splendida rimonta per poi dare libero sfogo ad una grande festa sul campo, negli spogliatoi e in tutta Napoli. A fine gara il pensiero di coach Sacripanti è andato subito a Napoli: “Dedico questa vittoria ovviamente alla città di Napoli ed alla proprietà che ci è sempre stata vicino. E’ veramente bello vincere una competizione così prestigiosa. Non nascondo che nell’intervallo mi sono arrabbiato tanto, come raramente ho fatto, perché non riuscivamo a giocare come dovevamo. Nella ripresa siamo riusciti a rientrare in campo alla grande, complimenti a tutta la squadra.”

Il tabellino di Gevi Napoli Basket-Apu Old Wild West Udine 80-69

Parziali 19-22, 27-38, 51-53.

Gevi Napoli Basket: Zerini 5, Iannuzzi 12, Klacar ne, Parks 10, Sandri, Marini 10, Mayo 26, Uglietti 12, Lombardi 2, Monaldi 3. All. Sacripanti.

Apu Old Wild West Udine: Antonutti 16, Giuri 10, Foulland 12, Pellegrino 3, Italiano 5, Nobile 5, Johnson 11, Schina, De Angeli 5, Agbara, Spangaro, Mobio 2. All.Boniciolli