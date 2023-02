Pallacanestro lariana: doppio raduno per la selezione provinciale maschile del 2009

Pallacanestro lariana il comitato Fip di Como ha comunato la lista dei convocati.

Pallacanestro lariana: primo allenamento il 21 febbraio a Cermenate, secondo appuntamento il 28 febbraio a Erba

Notizie importanti per il movimento giovanile della Pallacanestro lariana. Il Comitato Provinciale FIP di Como, su incarico del Comitato Regionale Lombardo, ha diramato le convocazioni per i prossimi due allenamenti riservati alla selezione provinciale degli atleti dell'annata 2009. Entrambi saranno diretti da coach Matteo Borghetti assistito dal vice Riccardo Poletto. Il primo raduno si svolgerà martedì 21 febbraio a Cermenate mentre il secondo si svolgerà a Erba martedì 28 febbraio.

Convocati per il 1° allenamento del 21/02 ore 19 a Cermenate via Montale 1

ANDREONI Francesco PALLACANESTRO CANTU'

BERNASCONI Edoardo A.S.D. VIRTUS CERMENATE

CASTOLDI Filippo PALLACANESTRO CANTU'

COZZA Gabriele PALLACANESTRO CANTU'

FORTIS Filippo U.S. DIL. INDIPENDENTE

LECHANOINE Matteo A.S.D. VIRTUS CERMENATE

MALANO Cristian PALLACANESTRO CANTU'

MAMMONE Andrea Giuseppe A.S.D. VIRTUS CERMENATE

MOLTENI Marco A.S.D. VIRTUS CERMENATE

MOLTENI Pietro ASD BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS

MOSCATELLI Matteo ASD BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS

OLGIATI Nicolò PALLACANESTRO CANTU'

POZZI Christian PALLACANESTRO CANTU'

SPAGHI Luca U.S. DIL. INDIPENDENTE

TERZAGHI Ivan U.S. DIL. INDIPENDENTE

VELLUDO Lorenzo U.S. DIL. INDIPENDENTE

VENTURA Simone PALLACANESTRO CANTU'

Staff tecnico:

Allenatore: BORGHETTI Matteo

Assistente: POLETTO Riccardo

Referente Tecnico Provinciale: COSTACURTA Mattia

Delegato CPA Como: RUMI Alessandro

Convocati per il 2° allenamento del 28/02 dalle ore 18.30 a Erba via Battisti 14

BARELLI Lorenzo POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

BELLONI Matteo G.S. VILLAGUARDIA A.S.D.

CORTI Riccardo CASA DELLA GIOVENTU' A.S.D.

DE LUCCA Andrea PALLACANESTRO CANTU'

DRIGHETTO Ruben ASD BASKET S. AMBROGIO

ENRIQUEZ Aian Twyane PALLACANESTRO CANTU'

FOSSATI Riccardo PALLACANESTRO CANTU'

GENGHI Giuseppe POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

GREGORI Federico CASA DELLA GIOVENTU' A.S.D.

INVERNIZZI Giacomo POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

MINOTTI Pietro PALLACANESTRO CABIATE A.S.D.

MOSCATELLI Michele PALLACANESTRO CANTU'

RAMOS Mark Tracy POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

SALDARINI Martino POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

SAMPIETRO Davide G.S. VILLAGUARDIA A.S.D.

SIRONI Federico PALLACANESTRO CANTU'

TRINCA COLONNEL Dario G.S. VILLAGUARDIA A.S.D.

Staff tecnico:

Allenatore: BORGHETTI Matteo

Assistente: POLETTO Riccardo

Referente Tecnico Provinciale: COSTACURTA Mattia

Delegato CPA Como: RUMI Alessandro