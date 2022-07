Pallacanestro lariana estate azzurra per il cestista comasco Gabriele Procida sognando gli Europei

Pallacanestro lariana diramate le convocazioni con la nazionale maggiore del ct Gianmarco Pozzecco.

Pallacanestro lariana l'ex giocatore di Cantù parteciperà al training camp in programma dal 3 al 10 agosto a Pinzolo in preparazione della rassegna continentale

Si colora d'azzurro intenso l'estate della pallacanestro lariana e di uno dei suoi porta bandiera più brillanti in questo momento. Stiamo parlando del cestista comasco Gabriele Procida, ala classe 2002, ex Cantù e fresco di firma con l'Alba Berlino che sulla scia della chiamata in NBA con i Detroit Pistons, ora è stato convocato dal ct Gianmarco Pozzecco tra 17 azzurri che parteciperanno al training camp in programma dal 3 al 10 agosto a Pinzolo in Val Rendena. Pozzecco ha comunicato la lista dei giocatori che cominceranno la preparazione in vista delle due gare di qualificazione al Mondiale 2023 in programma il 24 agosto in Ucraina e il 27 in casa contro la Georgia ma anche dell’EuroBasket 2022 che si giocherà dall’1 al 18 settembre (girone Azzurro a Milano dal 2 all’8 settembre). Un rientro nella nazionale maggiore per Procida così come per Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Nico Mannion e Matteo Spagnolo. Dopo il raduno a Pinzolo l'Italia scenderà in campo a Bologna dove venerdì 12 agosto disputerà un'amichevole di lusso contro la Francia nel primo test estivo a cui seguiranno il return match a Montpellier contro i transalpini, il torneo di Amburgo del 19-20 agosto che precederà la sfida contro l’Ucraina del 24 agosto.



I 17 Azzurri per il training camp di Pinzolo

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A)

Atleti a disposizione

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P)

#25 Alessandro Lever (1998, 208, A/C)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A)

#40 Luca Severini (1996, 204, A)

#43 Leonardo Arinze Okeke (2003, 206, C)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Le partite azzurre in agosto 2022

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Unipol Arena, ore 20.30, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Ucraina-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, ore 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)