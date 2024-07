E' iniziata male l'avventura dei Ravens Il Gigante Inverigo alle finali nazionali del campionato CSI Open in corso di svolgimento dall'11 luglio a Venezia.

Pallacanestro: partenza falsa con doppio stop per i Ravens Inverigo alle finali nazionali CSI

Nei primi due giorni di partite la squadra di Inverigo, campione lombarda e inserita nel girone A, ha perso all'esordio contro I Furiosi Verona per 49-43 e poi anche nel secondo match di venerdì mattina contro Olimpia Mesagne per 69-55. L'ultima partita del girone eliminatorio è in programma sabato mattina contro Amatori del Basket Perugia e nel caso le semifinali sono previste nel tardo pomeriggio. Domenica 14 alle ore 9.30 si giocheranno la finale 3°-4° posto al PalaVega e in contemporanea ma al Pala Ancillotto si disputerà la finalissima con in palio il titolo tricolore della categoria Senior Open Csi.

Girone A: Ravens Inverigo, ASD Cestistica I Furiosi Verona, Amatori del Basket Perugia e ASD Nuova Olimpia Mesagne Brindisi.

Girone B: Oratorio GBP Aps Torino, Eagles Bologna, Montesacro Roma, ASD Reghion Basket Popolare Reggio Calabria.