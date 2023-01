Pallavolo Cabiate la Clerici Auto saluta il suo storico 2022 al quinto posto da matricola

Pallavolo Cabiate pausa per le festività anche nel campionato di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate il team di coach Reali dopo la promozione nel torneo cadetto ora è a quota 17 punti e tornerà il 7 gennaio contro Delebio

Tempo di festività natalizie e pausa agonistica anche per la Pallavolo Cabiate che dopo avere osservato da spettatrice l'11° turno d'andata si appresta a salutare questo suo storico 2022, che le ha regalato la promozione, dall'alto di un quinto posto più che positivo nel girone B di serie B1 femminile. La Clerici Auto ricordiamo infatti affronta questo campionato cadetto da neopromossa e ha messo già in cascina 17 punti nonostante l'ultimo ko casalingo subito nel match del 10° turno contro il Capo d'Orso Palau per 2-3. La formazione cabiatese diretta da coach Gilles Reali tornerà in campo il 7 gennaio quando in casa ospiterà il Delebio che la segue in classifica a quota 14 punti.

I risultati dell'11° turno del girone B Sabato 17 dicembre Costa Volpino-Bracco 3-1, San Paolo Cagliari-Legnano 3-1, Palau-Crema 1-3, Concorrezzo-Gorle 1-3, Busnago-Trescore 1-3, Galbiati-Delebio 3-2. Ha riposato Cabiate.

Classifica girone B

Costa Volpino 31; Legnano 25; Crema 20; Bracco Pro Patria 18; Clerici Auto Cabiate 17; Capo D'Orso Palau, Delebio, Trescore 14; Gorle 13; Galbiati Piacenza 12; San Paolo Cagliari 10; Concorrezzo 7; Busnago 4.