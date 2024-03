Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto si gode la sosta pasquale dopo la preziosa vittoria con Trecate

Il campionato di serie B1 femminile si ferma in questo weekend per le feste pasquali e si ferma qualche giorno anche la Pallavolo Cabiate che si può godere la preziosa ultima vittoria colta in casa contro il Trecate.

Che bella vittoria

Un successo che ha portato la Clerici Auto a quota 21 punti e che coach Gilles Reali ha voluto commentare: "Siamo davvero contenti per questa vittoria perché ci ha permesso di conquistare 3 punti fondamentali alla luce anche dei risultati delle nostre avversarie. Non è stata però una partita semplice anzi direi al cardiopalma e caratterizzata da varie fasi. Nei primi due set noi molto bene, invece meglio i nostri avversari nelle terza frazione facendoci perdere tutti i riferimenti. Così anche nel quarto set quando ci sismo trovati sotto di 5 punti ma grazie a Pellegatta Ghezzi e Colombo siamo riusciti a reagire e centrare i punti vittoria". Dopo la sosta pasquale la Clerici Auto tornerà in campo sabato 6 aprile ospite del Volpiano che già all'andata riuscì a domare in casa ma solo al tie break per 3-2.

Classifica del girone A di serie B1 donne alla pausa

Concorezzo 47; Villa Cortese 40; FOCO Legnano 39; Libellula Cuneo 35; Palau 34; Don Colleoni Trescore 31; Savi Vol-Ley Volpiano 30; Clerici Auto Cabiate 26; Parella Torino 20; Brembo, Club Italia 18; Ascot Moncalieri 17; Trecate 8.

Programma del 21° turno del girone A di B1 donne

Sabato 6 aprile ore 17.30 Volpiano-Cabiate, Villa Cortese-Club Italia, Trecate-Libellula, Don Colleoni-Concorezzo, Parella-Moncalieri, Palau-Brembo, .