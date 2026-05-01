Partono male i quarti di finale per Appiano stoppato in casa dal Pescate

Sono iniziati ieri sera i playoff anche nel campionato di Divisione Regionale 2.

La gara

Nel girone C ad aprire le danze è stato l’Indipendente Appiano Gentile che però ha subito steccato perdendo in casa gara 1 della serie contro Pescate che si è imposto per 53-66 . Privi del febbricitante Ronchetti gli appianesi hanno dovuto inseguire fin da subito senza riuscire a riaprire la gara e ora dovranno provare ad impattare la serie andando a vincere in trasferta domenica per non finire la stagione.

Stasera gara 1 di Lurate-Carate mentre domenica in campo Inverigo a Lesmo e lunedì chiuderà l’Antoniana Como ospite del Cesano Seveso. Tutte le serie playoff sono al meglio delle tre partite così come quella dei playout che vede da lunedì impegnato anche il Figino contro la Sanfru Monza a caccia della salvezza.

Tabellino gara1: Appiano Gentile-Pescate 53-66

Appiano Gemtile: Albini, Rampoldi 5, Castelli 7, Sgobbi, Pozzi 13, Gualazzi 9, Shima 2, Pagani 9, Callegaro, Moscatelli 1, Molteni 7, Cattaneo . All. Zandalini.

Programma quarti di finale girone C

Gara 1 giovedì 30 Appiano-Pescate 53-66; venerdì 1 maggio ore 21 Kaire Sport Lurate-Masters Carate, domenica 3 maggio ore 18 Lesmo-Inverigo, lunedì 4 ore 21 Cesano Seveso-Antoniana Como.

Gara 2: domenica 3 ore 18 Pescate-Appiano Gentile; mercoledì 6 Inverigo-Lesmo, Masters Carate-Kaire Sport Lurate; giovedì 7 Antoniana Como-Cesano Seveso.

Playout girone C

Gara 1 lunedì 4 ore 21.30 Sanfru Monza-Figino, gara 2 venerdì 8 Figino-Sanfru, eventuale gara 3 domenica 17 Sanfru -Figino.