Pool Libertas Cantù generoso, ma vince Pordenone

Due set persi solo ai vantaggi e lottando palla su palla di fronte alla Tinet Prata di Pordenone per il Pool Libertas Cantù: il match si è deciso su episodi, e nei finali i friulani sono stati più freddi e decisi nel mettere palla a terra.

Lo schieramento

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Jonas Aguenier e Dario Monguzzi centrali, e Luca Butti libero. Coach Dante Boninfante risponde con Alessio Alberini al palleggio, Manuele Lucconi opposto, Jernej Terpin e Michal Petras in banda, Simone Scopelliti e Nicolò Katalan centrali, e Carlo De Angelis libero.

La partita

A inizio primo set Aguenier mura Lucconi e manda i suoi a +2 (2-4). La Tinet lotta su ogni palla, e riesce a pareggiare prima e superare poi grazie ad un attacco sull'antenna di Galliani (10-9). Il Pool Libertas, però, non si disunisce: sorpassa con Ottaviani (10-11), e prova ad allungare grazie ad un errore in attacco di Lucconi (11-13). E' lo stesso opposto di Prata a mettere a terra la palla del nuovo sorpasso interno (14-13), e del doppio vantaggio per i suoi (16-14), con Coach Denora Caporusso a fermare il gioco. Al rientro in campo Gamba mura Lucconi, e si torna in parità a quota 16. Petras manda out la pipe, e Coach Boninfante vuole parlarci su (17-18). Pedron mura Alberini, e Gamba mette a terra la palla del nuovo +2 esterno (19-21). I friulani, però, non mollano e pareggiano a quota 23 con un attacco di Petras, con Coach Denora Caporusso a chiamare il suo secondo time-out. Petras manda il parziale ai vantaggi, Terpin riporta il vantaggio dalla sua parte, e il

muro di Katalan su Gamba chiude alla prima occasione (26-24).

A inizio secondo set Galliani lancia i suoi a +3 (2-5), e un muro di Monguzzi su Lucconi convince Coach Boninfante a fermare il gioco (4-8). Gamba manda i suoi a +5 (4-9), ma qualche errore di troppo da parte dei canturini permette alla Tinet di tornare sotto prima (8-9), e pareggiare e sorpassare con Petras poi (11-10), con Coach Denora Caporusso che ferma tutto a fronte del parziale avversario di 8-1. Petras mette due ace di fila e Prata allunga (15-12). Galliani si carica la squadra sulle spalle, e accorcia le distanze (15-14). Si lotta palla su palla, ma né i friulani riescono ad allungare, né i canturini ad impattare. Sulla pipe di Terpin Coach Denora Caporusso chiama il suo secondo time-out (22-20). Al rientro in campo Petras piazza un altro ace (23-20), Gamba risponde con la stessa moneta (23-22), e Coach Boninfante vuole parlarci su. Al rientro in campo Scopelliti mura Gamba e chiude il parziale (25-22).

A inizio terzo set il Pool Libertas prova ad allungare (1-4), ma due errori di Gamba permettono alla Tinet di tornare subito sotto (3-4). Petras mette a terra la palla del

pareggio a quota 6, e Terpin l'ace del sorpasso (7-6). E' lo stesso schiacciatore slovacco a piazzare l'attacco del +2 interno (9-7). Galliani piazza il punto del pareggio a quota 10, ma Terpin rilancia l'azione dei friulani, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (13-11). Al rientro in campo Terpin realizza l'attacco del +4 (16-12), e sembra essere lo strappo decisivo. Cantù lotta su ogni pallone, resta in scia, e con il turno in battuta di Gamba condito da due ace piazza il parziale di 0-6 che ribalta tutto (da 20-17 a 20-23). I padroni di casa, però, non si disuniscono, e con i turni al servizio di Alberini e Terpin ripagano con la stessa moneta. E' un fallo in palleggio di Pedron a consegnare l'incontro agli avversari (27-25).

Il commento

"Una partita ben giocata sia da parte nostra che da parte loro - ha detto coach Francesco Denora Caporusso a fine partita - Sono stati tre set fotocopia, nei quali siamo partiti molto bene, ma non abbiamo retto i loro picchi alti a metà parziale, dove abbiamo subito break importanti per poi comunque chiudere bene. Ma questo non è bastato per portarli a casa. Ora dobbiamo metterci a lavorare e pensare subito alla prossima partita di mercoledì".

Il tabellino

TINET PRATA DI PORDENONE 3

POOL LIBERTAS CANTU' 0

(26-24, 25-22, 27-25)

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Lucconi 8, Terpin 20, Petras 22, Scopelliti 4, Katalan 5, De Angelis (L1), Bellanova, Baldazzi. N.E.: Iannaccone,

Pegoraro, Truocchio, Aiello (L2). All: Boninfante, 2° All: Papi (battute vincenti 5, battute sbagliate 15, muri 8).

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 2, Gamba 18, Galliani 8, Ottaviani 8, Aguenier 4, Monguzzi 4, Butti (L), Bacco, Picchio, Rossi. N.E.: Gianotti, Quagliozzi. All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 2, battute sbagliate 9, muri 7).

Arbitri: Luca Grassia (Roma) e Simone Cavicchi (La Spezia)

Addetto al videocheck: Riccardo Falomo