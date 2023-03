Premio di consolazione per la Briantea84: terzo posto in Coppa Italia

Dopo la sconfitta di venerdì in semifinale contro la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari, l'UnipolSai Briantea84 Cantù si è almeno accaparrata il premio di consolazione del weekend, la vittoria nella finalina per il terzo posto contro Padova. Una vittoria in rimonta, per 60 a 55, che ha dimostrato ancora una volta l’unione del gruppo guidato da coach Jaglowski.

Primo quarto equilibrato, poi nel secondo Padova firma un break pesante (9-0) che spezza la gara. La UnipolSai prova a difendersi, poi tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo tempo di gioco trova la quadra e guidata da un super Santorelli (mvp biancoblù con 19 punti) inizia la rimonta che si completa nel finale. È stata una competizione difficile quella giocata in Sardegna (organizzazione per conto di Porto Torres) in cui la UnipolSai si è presentata in piena emergenza per le defezioni di Davide Schiera, Elisabetta Bisegna e Anil Cegil. Rotazioni limitate, nuovi quintetti su cui lavorare. Eppure i canturini sono arrivati ad un passo dalla finalissima, overtime fatale. Si è distinta la squadra, con i più giovani capaci di rispondere presente non appena chiamati in causa.

Coach Jaglowski opta per il quintetto composto da Santorelli, Tomaselli, Buksa, Carossino, De Maggi. Carossino, Santorelli e De Maggi a referto per i biancoblù, Padova risponde con Boughania (5 punti, di cui una tripla) e Bargo. Sfida dalle alte percentuali in questi primi 4’ di gioco (7-6 per Padova). Carossino e poi Foffano fa 4-0. La UnipolSai deve inseguire. Santorelli e Buksa per i biancoblù, in mezzo spezza Bargo. Padova avanti ancora di uno a 1’53’’ dalla fine del primo quarto. De Maggi cecchino con un personale break di 4-0 porta avanti i suoi. Dopo 10’ la UnipolSai guida 16 a 13.

Secondo quarto. Buona partenza di Padova con Boughania e Bargo, Santorelli e Carossino prendono le misure e siglano il momentaneo 21-20 dopo 3’ di gioco. Bargo non perdona una disattenzione difensiva dei canturini, poi ci pensa De Maggi. Colpi da una parte e dell’altra. Coach Jaglowski cambia: fuori De Maggi e Buksa, dentro Geninazzi e Bassoli. Carossino vale il +3 (27-

24). Boughania fa quota 14. L’ex Raourahi ribalta i conti (29-27) quando manca 1’52’’ all’intervallo. Con Foffano e Gamri il break subito diventa pesante (9-0), spezzato da Carossino. Padova la

ribalta e all’intervallo si va sul 35-29.

Terzo quarto. La UnipolSai torna in campo con Santorelli, Tomaselli, Geninazzi, Buksa e De Maggi. Subito Santorelli per il -4 (35-31). Poi Bargo ne fa altri due, spezza De Maggi. Geninazzi e poi Buksa trovano il -2 da Padova (39-37) dopo 3’ di gioco. Boughania (4) e poi Bargo. La UnipolSai prova a riordinare le idee al giro di boa del quarto, quando si trova sotto di 7 punti (45- 37) per un break di 6-0 subito. Time-out per la UnipolSai. Azione corale dei biancoblù che concretizzano con Santorelli. Il tempo scorre, Padova in questa fase trova una buona difesa dei canturini. Ancora Santorelli per il -4 (45-41) a poco più di 1’ dall’intervallo. Raourahi firma il 47-41 a 10’ dalla fine.

Ultimo quarto. Fuori Buksa, dentro Bassoli. Geninazzi trova un libero su due (-7, 49-42). Ancora Santorelli a metterci la mano in risposta a Boughania, poi Bassoli. De Maggi preciso dalla lunetta,poi Santorelli aggancia il pareggio 50 a 50 a coronamento di un importante break (8-0). Raourahi ancora +2. Geninazzi uno su due dai liberi quando mancano 5’30’’ al termine della gara. Bassoli la ribalta (53-52). Rientra Carossino dopo un quarto e mezzo, fuori De Maggi. Gamri risponde, ma la UnipolSai prende le misure e con Santorelli ritorna avanti (due su due dai liberi). Mancano 3’20’’ alla fine, Carossino per il 57-54 a favore dei biancoblù. Il numero 22 alimenta dai liberi (+5, 59-54 a 1’43’’ dal termine). Gamri riporta Padova a -4 (1’38’’ dalla sirena). La UnipolSai controlla e nel finale scaccia i pensieri con Carossino. I biancoblù battono Padova 60 a 55.

TEMPI (13-16, 35-29, 47-41, 55-60)

Tabellini

Self Group Padova Millennium Basket 55 (Boughania 19, Bargo 16, Raourahi 9, Foffano 8, Gamri 3, Scandolaro, Scantamburio, Rado, Leita). Coach Castellucci

UnipolSai Briantea84 Cantù 60 (Santorelli 19, Carossino 17, De Maggi 14, Geninazzi 4, Bassoli 4, Buksa 2, Tomaselli, Makram). Coach Jaglowski