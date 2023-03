Finale amaro per la Briantea84 che all’overtime ha visto svanire il sogno della finale di Coppa Italia 2023. Al Palazzetto dello Sport “Alberto Mura” di Sassari è finita 60 a 57 per la Dinamo Lab Banco di Sardegna in una gara, la semifinale, ricca di emozioni. Primo quarto equilibrato, poi alcuni errori nel secondo da ambo le parti hanno condizionato il parziale al tabellone. Per la UnipolSai appuntamento fissato oggi, sabato 25 marzo 2023, alle ore 15: contro Padova si giocherà per il terzo posto nella competizione.

Sfuma il sogno Coppa Italia: la Briantea84 perde a Sassari. Oggi si gioca il terzo posto

Coach Jaglowski opta per il quintetto composto da Santorelli, Tomaselli, Buksa, Carossino e De Maggi. Partita fin da subito nel vivo con De Maggi e Santorelli a rispondere ai tentativi di Sassari. Dopo 4’ il tabellone dice +1 per i sardi (5-4). De Maggi vale il sorpasso, De Miranda dalla sua mattonella colpisce ancora. Buksa fa 2 su 2 dalla lunetta. Il tempo scorre e ci avviciniamo alla fine del primo quarto con Sassari che prova a impensierire la difesa biancoblù, ma i giocatori di coach Jaglowski si difendono bene. Luka mette la mano sul 10-7 a 3’ dalla sirena. Poggenwish spezza il buon momento dei biancoblù. Nel finale i canturini allungano con Santorelli. Dopo 10’ la UnipolSai guida 15 a 11.

Secondo quarto. Berdun trova i primi punti, Buksa spezza prima del canestro di Op Den Orth. De Maggi ne fa 4, poi Buksa. Al giro di boa la UnipolSai allunga sul +8 (23-15). Tripla di Berdun a dare un segnale, poi Op Den Orth sfrutta un errore in fase di impostazione dei canturini e si invola verso il canestro avversario. Fuori De Maggi, dentro Geninazzi. Carossino per il 25-20, assist di Geninazzi per Buksa che va +7 a 2’15’’ dall’intervallo. Grande intensità dei biancoblù in questa fase. Carossino ne aggiunge altri 4 che valgono il break di 8-0 per il 31-20 all’intervallo.

Terzo quarto. Sassari colpisce subito, un po’ in difficoltà la UnipolSai in questo avvio di partita con 5 punti subiti. La UnipolSai, sul parquet con il quintetto di inizio gara, trova un canestro prezioso con Carossino. Ma Spanu trova la mattonella giusta e colpisce. Carossino discesa impressionante, poi assist per De Maggi che non fallisce. Tripla di Spanu dal solito posto, poi Berdun buca la difesa canturina in due occasioni e riporta i suoi a 2 punti (36-34). Cinque minuti da dimenticare per la UnipolSai che subisce un tremendo parziale di 14 a 5. Coach Jaglowski mescola le carte: fuori Buksa e De Maggi, dentro Geninazzi e Bassoli. Subito Bassoli con un break personale di 5-0 in meno di 1’ di gioco. Op Den Orth riporta i suoi a referto. Tanto combattimento in questo finale di quarto, ma punteggio fermo sempre sul 41-36 per la UnipolSai. Berdun fa 4-0, poi Carossino aggiusta dai liberi. A 10’ dalla fine UnipolSai sul +3 (43-40).

Ultimi 10’ di gioco. Subito De Maggi, poi Buksa. Op Den Orth di nuovo a referto. Dopo 2’ UnipolSai sul +5 (47-42), De Maggi ne aggiunge uno dai liberi. Il tempo scorre lentamente. Berdun per il -4 (48-44), Santorelli ci mette la mano, poi ancora Berdun. Santorelli ancora dopo un’azione concitata con Carossino al comando. A 4’ la UnipolSai è sul + 6 (52-46), poi Berdun sfrutta la mano calda e accorcia. Finale concitato. Carossino ne fa uno su due. Fuori Buksa, dentro Bassoli. Poi coach Jaglowski manda in campo Geninazzi, fuori De Maggi. 2’07’’ alla fine della gara, 53-48 per la UnipolSai. Berdun a 1’21’ fa il -2 (53-51). Berdun pareggia i conti a 37 secondi dalla fine, 53-53. Geninazzi sbaglia due tiri liberi. Il tempo scorre, mancano 8 secondi. Non si concretizza l’azione finale di Sassari, finisce 53 a 53 e si va all’overtime.

Tempo supplementare, la UnipolSai continua con Santorelli, Tomaselli, Bassoli, Geninazzi e Carossino. Bassoli e poi Berdun. Carossino sbaglia i due liberi a disposizione. L’ex Esteche fa scoppiare il palazzetto per il ritrovato vantaggio (57-55). Fuori Carossino, dentro De Maggi. Bassoli la pareggia (57-57) a 2’35’’ dalla sirena. Il tempo scorre, errori da entrambe le parti. A 1’12’’ dal termine è sempre parità. Poggenwish trova la tripla a 1’01’’ dalla fine, 60-57 per Sassari. Dentro Carossino, fuori Geninazzi. Fuori De Maggi, rientra in campo il capitano. Non c’è più tempo, finisce 60 a 57 per la Dinamo Sassari.