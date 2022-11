Prende forma l'Arena di Cantù: in questi giorni incontri a Los Angeles tra Aeg, Asm Global e Cantù Next

Ancora passi avanti verso la realizzazione dell'Arena di Cantù, il nuovo palazzetto dalla Pallacanestro Cantù che darà nuova linfa al progetto di una delle società più titolate d'Europa.

A darne notizia è Andrea Mauri, amministratore delegato di Cantù Next e recentemente uscito dal CdA della società canturina:

"Grazie ad ASM Global Live sta prendendo vita il piano di gestione e commercializzazione della futura Arena di Cantù. Un lavoro lungo e minuzioso che solitamente il team di Asm Global svolge nei 2 anni che precedono l’apertura di nuove Venue targate Asm Global. Proprio in questi giorni sono in corso una serie di meeting a Los Angeles tra AEG, ASM Global e Cantù Next per porre le basi di questo fondamentale lavoro. Tra le varie attività è stata programmata anche una visita alla Crypto.com Arena, impianto gestito dal gruppo AEG che ospita le gare casalinghe dei Los Angeles Lakers , dei L.A. Clippers , nonché della formazione di Hockey dei LA Kings e di quella della WNBA delle Los Angeles Sparks. Il Senior Director Events and Production della Crypto.com Arena, Michael Becker, ha spiegato i dettagli realizzativi ed i modelli di gestione che Asm Global replicherà nel nuovo impianto di Cantù, contestualizzandoli ovviamente alla struttura al territorio e alle esigenze della Pallacanestro Cantù".