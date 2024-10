Progetto Giovani Cantù: Under15 stoppati dall'EA7 Milano

Primo ko stagionale per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che è stata sconfitta in casa.

Under15 sotto assedio

Nel big match del terzo turno del girone B del campionato Lombardo, gli U°15 del Progetto Giovani sono stati sconfitti dalla quotata EA7 Olimpia Milano. Il derby per il vertice è partito subito male con gli ospiti che sono scappati via già nel primo quarto senza lasciare spazio di rimonta ai canturini di coach Matteo Bonassi. La Cierre Ufficio Cantù tornerà in campo sabato 19 ottobre ospite del Milanotre (ore 15) per riprendere il cammino.

Tabellino di Cierre Ufficio Cantù-EA7 Milano 64-93

Parziali: 12-29, 24-50, 41-72

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 3, Villa 10, Leto 2, Teoldi 7, Pulcinelli 8, Grisoni, Sellitto 11, Martinelli, Ferrari 4, Marelli 11, Bonavoglia 2, Gazzani 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

EA7 Emporio Armani Milano: Bartoletti, Fontana 8, Dibenedetto, Papaleo 8, Reimbelli 6, Carzaniga 2, Compaore 20, Cabas 5, Cerbino 7, Sabatini 4, Fulghieri 9, Sguazzin 24. All. Bizzozero, Vice All. Ricci.