Progetto Giovani Cantù: grande vittoria casalinga della Columbus U19 che stende il Don Bosco 85-80

Seconda vittoria consecutiva per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si rilancia nel campionato Interregionale di categoria. La Columbus di coach Guido Saibene ha vinto ieri sera il big match in casa contro la Don Bosco Crocetta Torino per 85-80 coronando una bellissima rimonta nell'ultimo quarto. Sugli scudi ancora una volta Carlo Tosetti top scorer con 20 punti. Cantù tornerà in campo martedì 20 febbraio alle 20.30 ospite della Varese Academy che all'andata si impose per 75-94.

Il tabellino di Columbus Cantù- Don Bosco Crocetta61- 77

Parziali: 12-19, 26-40, 42-58

Columbus Cantù: Tosetti 20, Cattaneo 2, Viganò 4, Meroni 19, Marelli, Clerici 14, Mazzoleni A., Mazzoleni F. 6, Ferrari, Toluwa 1, Greppi 11. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker.

Risultati del 6° turno di ritorno girone A U19

Gran Torino-Derthona 64-80, Campus Piemonte-Borgomanero 71-96, Pall. Varese-Reale Mutua Torino 107-60, Aurora Desio-My Basket Genova 81-87, Vado-Varese Academy 66-80, Columbus Cantù-Don Bosco Crocetta Torino 85-80.

Classifica del girone A Interregionale U19

Pall. Varese 30; Borgomanero 28; Derthona 26; Don Bosco Crocetta Torino 24; Columbus Cantù, Varese Academy 22; Campus Piemonte 20; Vado, My Basket Genova 10; Gran Torino 8; Desio, Reale Mutua Torino 2.