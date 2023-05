Progetto Giovani Cantù: si sono giocati ieri gli spareggi delle finali nazionali Under19.

Progetto Giovani Cantù: la Columbus ko con l'Urania: addio al sogno dei quarti tricolori

Si è chiusa ieri sera l'avventura del Progetto Giovani Cantù alle finali nazionali under19 di Agropoli. Fatale per la Columbus di coach Mattia Costacurta la sconfitta nello spareggio valido per entrare nelle prime otto d'Italia subita contro l'Urania Milano per 63-74. Cala il sipario così con un pizzico di amaro in bocca la lunga e bella stagione del gruppo canturino che si è diviso tra serie C Silver e Under19.

Il tabellino dello spareggio COLUMBUS CANTÙ -URANIA MILANO 63-74

Parziali; 12-16, 41-40, 49-64)

Columbus Cantù: Cattaneo, Tosetti 2, Meroni, Moscatelli 14, Terragni, Clerici, Elli 13, Trombetta, Borsani 5, Tarallo 11, Brembilla 14, Greppi 4. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.

Urania Milano: Pezzola 12, Valsecchi 20, Manzoli 5, De Carlo ne, Di Liberto, Bellini, Emanuelli 2, Marra 3, Cavallero 24, Solimeno 6, Romano ne, Tesoro ne. All. Montefusco.

Spareggi dell'11 maggio

Cantù-Urania Milano 63-74, Blu Orobica-Napoli 84-73, Varese Academy-Fortitudo Academy 90-81, Cividale-Siena 88-63.

Già qualificate ai quarti: Stella Azzurra Roma, Pesaro, Cremona, Cipir College Basket.