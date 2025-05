Protesta contro l'Inter per il caso biglietti: folla di tifosi e ultras fuori dalla Pinetina

E' stata una carezza in un pugno, giusto per parafrasare la famosa canzone di Adriano Celentano. Sta di fatto che oggi, giovedì 29 maggio, più di 500 persone, tra ultras, ragazzi, famiglie, genitori e bambini, hanno preso d'assalto la Pinetina ad Appiano Gentile facendo sentire la loro voce. Da una parte la voglia di sostenere l'Inter in vista della finale di Champions League e, dall'altra, sottolineare la contrarietà per la mancanza di biglietti per la Curva Nord.

Protesta contro l'Inter

Verso le 16 le prime persone hanno iniziato ad arrivare al Bper Training Center: magliette e bandiere. Poi, la situazione si è scaldata quando gli ultras hanno iniziato a srotolare i bandieroni e, soprattutto, gli striscioni. Il primo: "Avete le mani legate? Però a sponsor, parenti e agenzie i ticket li trovate". Il secondo: "La cosa che fa schifo è che hai abbandonato chi non ti ha mai tradito". Chiaro il riferimento al caso biglietti.

Non è mancato il sostegno in vista della finale di Champions

Due i cori significativi al grido di "Rispetto" e di "Vogliamo solo tifare" anche se non è comunque mancata la voglia di abbracciare la squadra e di far sentire tutto il calore in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.