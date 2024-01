Schiacciasassi Briantea84, imbattuta e primo posto. Berdun: "Ora arriva il bello"

A margine della vittoria contro Santo Stefano Kos Group, arrivata con un netto 70 a 51 per l'UnipolSai briantea84 Cantù, hanno parlato i protagonisti, coach e giocatori, che in questa prima parte di stagione sono riusciti a mantenersi imbattuti e a conquistare così il primo posto nel girone A di Serie A Fipic.

Coach Josef Jaglowski

"Abbiamo giocato un'ottima partita. È stato importante l'approccio nel primo quarto. Poi non dobbiamo dimenticarci che avevamo davanti Santo Stefano, grande squadra con giocatori di livello. Nel terzo quarto abbiamo cambiato qualcosa, loro ci hanno dato dei pensieri, ma poi siamo stati bravi a riprendere in mano la gara e portarla a casa. Ora inizia un periodo intenso, partiamo dalla Coppa Italia della settimana prossima e poi penseremo alla Champions Cup. Il nostro obiettivo è quello di poter andare avanti in tutte le competizioni".

Steve Serio

"È stata un’ottima gara di squadra, avevamo cerchiato la data in rosso sul calendario. Era una gara importante e sono molto contento di come l’abbiamo affrontata; sappiamo che giocando insieme siamo una delle migliori squadre d’Europa. Guardiamo quindi ai prossimi impegni con la consapevolezza di avere un buon team e buone chance per poter competere".

Adolfo Berdun

"Stiamo per affrontare la parte bella della stagione, dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. Pensando a noi, ma tenendo d’occhio anche gli avversari".

Simone De Maggi

"È stata una partita molto importante, fatta di alti e bassi. Stiamo lavorando bene in settimana, come poi si vede in campo. È stata un’ottima prima fase di campionato, ma non abbiamo fatto ancora niente. Ora ci aspettano partite molto importanti alle quali ci dobbiamo far trovare pronti".

Filippo Carossino

"Abbiamo giocato un’ottima partita, l’abbiamo preparata molto bene, concentrati e sapendo quello che dovevamo fare in campo sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Santo Stefano è una squadra forte e quindi non è sempre facile mantenere alto il ritmo e le qualità. La gara è stata comunque di carattere, di squadra. Quando c’era da soffrire lo abbiamo fatto insieme, uniti ci siamo rialzati. Siamo contenti di aver vinto a casa nostra, felici per questa regular season, ma ora si azzera tutto dai play off. Dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare pronti agli appuntamenti importanti che ci saranno in stagione, dimostrando di essere gruppo".