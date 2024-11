Seconda divisione: le virtussine vincono per 3 a 0 contro Erba

La Virtus Cermenate non si ferma: Erba fermata in Seconda divisione per 3 set a 0.

Seconda divisione da urlo per la Virtus

Avvio di primo set forte delle virtussine (3-1, 7-2). Erba non riesce ad entrare in partita (11-5, 15-8, 19-10), lasciando il parziale alle padrone di casa 25-12. Il secondo set è nuvoamente tutto della formazione di casa: 4-1, 9-3, 14-5, 19-6, 23-8, fino al definitivo 25-12. Avvio di terzo set più equilibrato fino al 6-6, quando sono le virtussine a conquistare un piccolo break (8-6, 13-10, 16-11). Erba rientra ed impatta sul 16-16. Si gioca nuovamente punto a punto fino al 20, quando è Cermenate a portarsi nuovamente in testa (23-20). Le ospiti ci riprovano (23-23), ma è Cermenate, ai vantaggi, a chiudere il parziale 27-25, vincendo l’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà San Giorgio Luraghese, lontano dalle mura amiche, mercoledì 27 novembre, alle 21, a Lurago Marinone.

Info match

Sesta giornata di campionato, Seconda divisione:

VIRTUS CERMENATE 3 - VOLLEY CDG ERBA 0 (25-12, 25-12, 27-25)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Colombani, Rusconi, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Geminian, Peverelli (L1), Tonnarelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.