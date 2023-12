Seconda sconfitta di fila per la San Bernardo Cantù

La San Bernardo-Cinelandia Cantù non riesce a trovare la vittoria al PalaFitLine contro l’Urania Milano, vincitrice di un punto, e incappa nella seconda sconfitta.

La partita

Nikolic sblocca la partita con una schiacciata nel traffico, ma dall’altra parte del campo risponde subito Beverly. L’Urania prova a spezzare l’equilibrio iniziale con i canestri di Luposor e Potts che consentono agli ospiti di andare avanti di due possessi pieni. Young e Baldi Rossi accorciano immediatamente lo svantaggio dei biancoblu. Gli ultimi due canestri di Piunti e Nikolic chiudono un primo molto combattuto sul 15-16 per gli ospiti.

Baldi Rossi firma la tripla del sorpasso, anche Hickey colpisce dall’arco e coach Villa è costretto a fermare il gioco con Cantù che passa avanti di due possessi. Gli ospiti reagiscono e Potts rimette subito l’Urania in scia dei biancoblu, Milano da lì in poi risponde colpo su colpo e Potts in penetrazione riesce a trovare il colpo del sorpasso. Dall’altra parte del campo risponde però Hickey, che sulla sirena manda le squadre all’intervallo lungo sul 39 pari.

Il copione della partita non cambia, con nessuna delle squadre capace di allungare in avvio di secondo tempo. Baldi Rossi colpisce da lontano a metà del quarto e lancia un tentativo di allungo della S.Bernardo-Cinelandia, che grazie alla bomba di Hickey tocca il massimo vantaggio a +6. Luposor e Montano riportano l’Urania a -1. Hickey si inventa un gioco da 3, ma di nuovo Montano risponde con una tripla. Nell’ultima azione Moraschini brucia la sirena con un jumper e consegna il vantaggio a Cantù prima dell’ultima pausa: 61-59.

Piunti pareggia ancora una volta la contesa, poi Moraschini e Amato duellano a distanza con due canestri consecutivi a testa. L’Urania prova la spallate e con l’appoggio vincente di Landi tocca sette lunghezze di vantaggio. Nel momento di difficoltà dei canturini sale in cattedra Baldi Rossi: due triple del capitano riportano la S.Bernardo-Cinelandia a contatto, con Hickey che dalla lunetta sigilla l’ennesima parità a 5 minuti dalla fine. Potts consegna il vantaggio all’Urania a 90 secondi dalla fine, ma Nikolic ai liberi è perfetto ed è di nuovo parità prima dell’ultimo giro di orologio. Da lì in poi il canestro lo trova solo Piunti, che con l’1 su due ai liberi, consegna la vittoria all’Urania 84-85.

Il commento del coach

"Siamo molto amareggiati per come è finita la partita - ha rimarcato coach Devis Cagnardi - Abbiamo subito oltremodo fisicamente il loro gioco interno, Beverly in 16 minuti ha fatto 16 punti e 10 rimbalzi, proprio nella partita in cui ci è mancato Burns. È un peccato non essere riusciti ad approcciare fisicamente questa gara come avremmo dovuto fare. Nel finale ci sono stati errori da parte nostra, abbiamo buttato due o tre palloni sanguinosi e sbagliato qualche appoggio e tiro aperto. Dobbiamo essere più continui e nei momenti finali faremo meno regali agli avversari. Questa partita purtroppo è andata, non possiamo rigiocarla e abbiamo una partita importante la prossima a Torino, in cui ci giocheremo parte della qualificazione alla Coppa Italia. Da martedì ci ributtiamo in palestra con grande focus, cercando di recuperare Burns, riavere Bucarelli al 100% e mettere in ritmo Cesana per prepararci al meglio."

Il tabellino

S.BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ – WEGREENIT URANIA MILANO 84 – 85 (15-16, 24-23, 22-20, 23-26)

S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Baldi Rossi 25, Berdini 3, Nikolic 14, Nwohuocha, Tarallo N.E., Meroni N.E., Bucarelli 4, Hickey 22, Moraschini 9, Young 7, Tosetti N.E., Cesana.

Wegreenit Urania Milano: Anchisi N.E, Potts 16, Piunti 9, Amato 5, Luposor 6, Montano 13, Landi 9, Bonacini N.E., Beverly 16, Solimeno N.E., Severini 11, Cavallero.

Arbitri: Moretti, Coraggio, Calella.

Spettatori: 3158