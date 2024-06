Tennis giovanile: da sabato 8 A-Rete Guanzate ospita la 2° tappa del “Kia Trophy” 

Tutto pronto per il via della seconda tappa del 3° Circuito Giovanile Lariano “Kia Trophy” la grande kermesse di tennis giovanile riservata ai ragazzi e alle ragazze delle categorie Under 12 e Under 14. Dopo l'appuntamento inaugurale che si è svolto dal 13 al 21 aprile presso il Junior Tennis Training, ora la manifestazione itinerante si sposta a Guanzate dove sabato 8 si aprirà la seconda tappa ospite dei campi dello Sport Cub A-Rete dove si concluderà il 16 giugno.

Le classifiche provvisorie delle 4 categorie

Under14 maschile

1° posto Maglia Tommaso

2° posto Galbiati Davide

3° posto Agrati Christian, Vaglini Mattia

Under12 maschile

1° posto Castiglioni Mario

2° posto Gaudino Michele

3° posto Fiocchi Gregorio, Acquani Ludovico Joei Eugenio

Under14 femminile

1° posto Oppo Sara

2° posto Verga Adele

3° posto Fogliani Chiara, Ceriotti Bianca Angelina

Under12 femminile

1° posto Zecca Penelope Maria Camilla

2° posto Molli Priscilla

3° posto Negrini Julia, Marubbi Lavinia Luce Leda

Il calendario completo della Kia Trophy 2024

1° tappa: 13/04 - 21/04 Junior Tennis Training (Cagno/Malnate)

2° tappa: 08/06 - 16/06 A-Rete (Guanzate)

3° tappa: 15/06 - 30/06 Erreci Progetto Tennis (Mariano Comense)

4° tappa: 22/06 - 07/07 Circolo Tennis Cantù (Cantù)

5° tappa: 06/07 - 21/07 Tennis Li.Fe (Canzo)

6° tappa: 13/07 - 28/07 Team Veneri (San Fermo della Battaglia)

7° tappa: 20/07 - 04/08 Tennis Club Rovellasca (Rovellasca)

Conclusione: 28/08 - 01/09 Master Finale - Tennis Como