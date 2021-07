Tennis lariano Federico Arnaboldi oggi gioca la semifinale del torneo Itf di L'Aquila

Tennis lariano prosegue il magic moment della racchetta brianzola anche in campo internazionale.

Tennis lariano per accedere alla finalissima di domenica 18 il canturino dovrà affrontare e superare l'ostacolo Luciano Darderi

Non finisce di stupire Federico Arnaboldi talento emergente del tennis lariano che è approdato alla semifinale del torneo internazionale ITF di L'Aquila. Dopo aver battuto all'esordio la wild card Michele Vianello con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1, eliminato al secondo turno la testa di serie numero 1 e gran favorito della vigilia l'argentino Juan Ignacio Galarza con il punteggio di 6-4, 6-2, ieri il giovane tennista canturino si è sbarazzato ai quarti di finale anche dell'amico e compagno di allenamento a Capiago Intimiano, Gianmarco Ferrari dopo una gara molto combattuta vinta in due ore e al termine di due set per 7-6-6-2. Sudatissimo il primo set vinto da Arnaboldi solo al tie break dopo essere stato raggiunto dal rivale.

Più agevole invece la seconda partita vinta per 6-2. Un successo il decimo consecutivo per Federico che vale il passaggio alla semifinale di L'Aquila dove oggi sfiderà un altro giovane molto in forma quale Luciano Darderi reduce dal successo all’Itf di Monastir. Ricordiamo che Federico Arnaboldi invece è reduce dallo splendido successo il primo a livello internazionale, ottenuto all'Itf "Città dei Mille" di Bergamo che gli ha permesso di scalare molte posizioni nel ranking. La semifinale di oggi si annuncia aperta ad ogni risultato e molto incerta sicuramente tutta da vivere tra due tennisti che stanno attraversando un ottimo periodo di condizione e risultati: in palio un posto per la finalissima di domenica 18 luglio all'ITF di l'Aquila.