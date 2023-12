Verso il big match Cantù Trapani: in vendita i biglietti per riempire il PalaDesio

Sono in vendita da ieri i biglietti per il big match tra la S.Bernardo- Cinelandia e Trapani, di sabato 23 dicembre alle 20.30. Una partita molto importante per Cantù, seconda in classifica, che ospiterà l'ambiziosa capolista del girone Verde, che finora in tutta la stagione ha perso una sola partita: proprio la gara di andata con i biancoblu.

Per l'occasione il co-title sponsor Cinelandia ha anche pensato a una promozione speciale: ogni abbonato e chi acquisterà un biglietto per la partita riceverà un ingresso omaggio valido per uno dei suoi cinema.

Biglietti

I biglietti del match saranno acquistabili presso la sede di via Como 216 nei giorni di giovedì 21 dicembre e venerdì 22, dalle 17 alle 19. Mentre sabato, giorno della partita, il servizio di biglietteria si trasferirà PalaDesio, con apertura della casse dalle 19.

Infine, è sempre possibile acquistare i biglietti online dal link dedicato.

Tariffe

Curva : 13€ (ridotto under14 e over70: 10€)

: 13€ (ridotto under14 e over70: 10€) II anello : 13€ (ridotto u14 e o70: 10€)

: 13€ (ridotto u14 e o70: 10€) Gradinata I anello : 18€ (ridotto u14 e o70: 14€)

: 18€ (ridotto u14 e o70: 14€) Tribuna I anello : 25€ intero (ridotto u14 e o70: 20€)

: 25€ intero (ridotto u14 e o70: 20€) Parterre : 50€*

: 50€* Diamond: 100€*

*Biglietti non acquistabili online, ma prenotabili scrivendo una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com

Promozione speciale con Cinelandia

Per ogni biglietto acquistato, il co-title sponsor Cinelandia regalerà un ingresso omaggio in uno dei suoi cinema. La promozione è valida anche per tutti gli abbonati, che potranno ritirare il loro ticket per i cinema Cinelandia presso la biglietteria della sede nei giorni di giovedì e venerdì, negli stessi orari di apertura indicati sopra.