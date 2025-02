Villa Guardia cade con la capolista, domani Figino cerca il colpi contro il fanalino

Colpo mancato per il GS Villa Guardia che ieri sera in occasione del big match del 4° turno di ritorno del girone Ovest A di Divisione Regionale 2 si è dovuta arrendere in volata tra le mura amiche contro la capolista Daverio. Ora il pallone passa all'Anors Figino che domenica renderà visita al fanalino di coda Lonate per restare in scia della capolista. Lunedì chiuderà un inedito posticipo a Lurate Caccivio con la Kaire Sport che porterà l'assalto al Malnate.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone Ovest A

Giovedì 20 febbraio ore 21.15 Antoniana Como-Cucciago Bulls; venerdì 21 Busto-Cassano Magnago 46-65, Bosto-Laveno 66-54, Gavirate-Cavaria 73-75, ore 21.30 Villa Guardia-Daverio 71-77; domenica 23 ore 18 Lonate-Figino; lunedì 24 ore 21.30 Kaire Sport Lurate Caccivio-Malnate.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Daverio 32; Figino, Villa Guardia 24; Laveno, Bosto 22; Malnate, Busto Arsizio 16; Cassano Magnago, Gavirate, Cavaria 14; Antoniana Como 12; Kaire Lurate Caccivio, Cucciago Bulls 8; Lonate Pozzolo 6.