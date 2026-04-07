Warriors Appiano Gentile, terzo posto a Jesolo

Warriors sul podio a Jesolo: terzo posto per gli Under 13 dell’Indipendente Basket Appiano Gentile.

Terso posto per i Warriors

Ottimo risultato per i campioncini guidati da coach Angelo Serafini e dall’assitant coach Stefano Longo, oltre che dai dirigenti Andrea Castelli e Alessio Letizia: da giovedì 2 a sabato 4 aprile la trasferta a Jesolo per la Coppa Venezia-Pasqua. “Ci siamo trovati in finale la squadra favorita, non solo sulla carta: ovvero la Croazia Kk Laurus, che si è classificata seconda nel girone nazionale croato per la categoria Under 13 – spiega Longo – I nostri 12 warriors non hanno sfigurato: sono stati bravi tutti e 12 e hanno perso con onore per 50 a 39”. Si sono quindi aggiudicati il gradino più basso del podio. Un risultato, in ogni caso, importante: ha messo in luce le capacità dei giovani atleti dell’associazione appianese. Numerose le squadre partecipanti: Jesolo, Oderzo, Grugliasco, Croazia Kk Laurus, Ciesse Milano, Beinaschese e, appunto, Indipendente.

Sguardo rivolto al futuro

“A disputare la finale la Croazia contro la Beinaschese: vittoria dei croati con 25 punti di distacco – prosegue Longo – Adesso pensiamo al campionato provinciale, dove siamo ormai al tabellone finale: abbiamo vinto 17 partite su 19 e siamo riusciti a strappare il biglietto per la fase provinciale”. Sabato 11 aprile, nel pomeriggio, partita contro il Villaguardia. “Per quanto riguarda le provinciali, affronteremo le migliori 64 squadre della Lombardia e noi rientriamo nel ranking delle migliori 12. Su la testa e giù il palleggio: Forza Warriors”.