A Ponte Lambro arriva Pinocchio: fino a marzo attività da 0 a 17 anni per le vie del paese

Un'idea dell'associazione Tic Tac.

Spazi pubblici messi a disposizione dei piccoli e dei ragazzi

Proprio quest'anno, nel 2023, il burattino più famoso del mondo, Pinocchio, compirà 140 anni. Il libro "Le avventure di Pinocchio - storia di un burattino" di Carlo Collodi, uscì, infatti, per la prima volta nel febbraio del 1883. Anche a Ponte Lambro la storia di Pinocchio rivivrà tra le vie e tra gli spazi pubblici del paese messi a disposizione per coinvolgere tutti i bambini e ragazzi 0-17anni con laboratori ed eventi, ma anche gli adulti, e tanto altro e che si concluderà con una grande festa finale il prossimo marzo.

Il progetto è stato pensato e voluto dal Comune e ideato dall'associazione Tic Tac nell’ambito del progetto "Estate e+Insieme" finanziato da Regione Lombardia.

Teatralità per i bimbi della scuola dell'infanzia

Si chiama "Tra movimento e teatralità" il progetto dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni e prenderà il via martedì 17 gennaio. La cadenza sarà settimanale, per un totale di otto incontri, dalle 16.30 alle 17.30 presso la scuola dell'infanzia "Lepetit". Il laboratorio, gratuito, è organizzato in collaborazione con la compagnia teatrale Il giardino delle ore.

Arte per i ragazzi dai 12 ai 17 anni

Potranno partecipare a un laboratorio artistico i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 12 e i 17 anni. L'attività, completamente gratuita, sarà tenuta dallo Studio d'arte Crippa con cadenza settimanale per un totale di dieci incontri. La proposta, che partirà in due gruppi giovedì 12 dalle 16.45 alle 18.45 e venerdì 13 gennaio dalle 15.45 alle 17.45 in base al gruppo, avrà durata di due ore e si svolgerà presso il centro civico di via Castelletti.